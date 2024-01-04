AB'den Rus elmas şirketine yaptırım

Kaynak: AA
AB'den Rus elmas şirketine yaptırım
Avrupa Birliği (AB), Rusya merkezli dünyanın en büyük elmas madenciliği şirketi olan Alrosa'ya ve üst düzey yöneticisine yaptırım uygulayacak.

AB Konseyi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerden sorumlu olduğu gerekçesiyle yöneticisine ve kuruluşa karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Konsey'in açıklamasında Rus elmas madenciliği şirketi Alrosa ve CEO'su Pavel Alekseevich Marinychev'in yaptırım listesine eklendiği duyuruldu.

Alrosa'nın Rus devletine ait olduğu, Rusya’daki elmas üretiminin yüzde 90'ından fazlasını tek başına yaparak dünyanın en büyük elmas madenciliği şirketi konumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, şirketin Rusya’ya önemli miktarda gelir sağladığının altı çizildi.

AB'nin aralık ayında kabul ettiği 12'nci yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan elmas ithalatının yasaklandığının bir kez daha hatırlatıldığı açıklamada son kararla elmas ithalat yasağı çerçevesinin tamamlandığı ifade edildi.

Bu son uygulamanın ardından AB'nin Ukrayna dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi ve kuruluş sayısı bin 950'ye yükseldi.

AB'nin yaptırımlarının niteliği seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve listedekilere fon yasağını kapsıyor.

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