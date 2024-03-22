AB’den Rusya ve Belarus’a vergi artışı hamlesi

AB Komisyonu, üye ülkelere Rusya ve Belarus'tan ithal edilen buğday, mısır ve ayçiçeği küspesi gibi tahıllara ve yağlı tohumlara yönelik gümrük vergilerinin artırılmasını içeren teklifini aktardı.

Yapılan açıklamada, ilave vergilerin ilgili ürünlerin AB'ye ithalatını baskılayacağı, fakat üçüncü ülkelere ihracatı engellemeyeceği açıkladı.

Uygulamayla Rus tahıl ürünlerinin AB pazarına yönlendirilerek iç pazarın istikrarsızlaştırılmasının önleneceği vurgulanarak, AB ülkelerindeki çiftçilerin bu durumdan rahatsız olduğu hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarında yasa dışı olarak ele geçirdiği tahılın AB pazarına erişiminin de engellenmiş olacağına dikkat çekilerek, "Önerilen gümrük vergileri, bu yasa dışı ihracat yönteminin karlı olmamasını sağlayacaktır." dedi.