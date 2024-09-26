Avrupa Birliği, PPF Telecom Group BV’nin (PPF) Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&) tarafından satın alınmasını onayladı. Bu onay, e&'nin Bulgaristan, Slovakya, Macaristan, Sırbistan ve Çek Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren PPF’nin tam kontrolünü ele geçirmesine olanak tanıyor. Ancak, Çek pazarını Avrupa dışı şirketin gelecekteki faaliyetlerinden hariç tutma koşulu bulunuyor.

PPF, 10 milyondan fazla telekomünikasyon müşterisine hizmet veriyor ve bu satın alma, Avrupalı olmayan operatörlerin Avrupalı kullanıcıların ağ güvenliğinden sorumlu olacağı anlamına geliyor. AB, serbest piyasa ilkelerine bağlı kalarak bu tür işlemleri engellemiyor, ancak bu durum kritik altyapının AB kontrolünden çıkmasına neden oluyor.

Rekabetten sorumlu komisyon üyesi Margrethe Vestager, birleşme teklifini memnuniyetle karşıladı ve piyasa kurallarına uygun olduğunu belirtti. Ancak, Avrupa’nın telekomünikasyon altyapısını yabancı operatörlere satması, stratejik özerklik ve egemenlik konularında endişelere yol açıyor. Örneğin, Çin’in AB pazarına nüfuz etmesi, telekomünikasyon ağları gibi kritik altyapıların Pekin’in eline geçmesini önlemek için tartışmalara neden olmuştu.

AB Antitröst Otoritesi, e&'nin gelecekteki satın almalar hakkında Komisyonu bilgilendirmesi, PPF’nin AB iç pazarındaki faaliyetlerine finansman sağlanmaması ve e&'nin şirket tüzüğünün BAE iflas hukukundan sapmaması gibi koşullar belirledi. Bu garantiler 10 yıl boyunca geçerli olacak. Bu süreçte, AB, ağının bir kısmını üçüncü ülkelere devrederek stratejik bir kayıp yaşıyor.