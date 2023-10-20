AB’den Türkiye’ye bir vize engeli daha

Avrupa Birliği, vize konusunda Türkiye’ye yönelik tutumlarını sertleştirdi. AB, bu sefer de Türkiye’den vize istemeyen ülkeleri hedefine aldı.

AB’den Türkiye’ye bir vize engeli daha

BBC Türkçe’nin haberine göre; Avrupa Birliği’nin hedefinde, Arnavutluk ve Sırbistan gibi bazı Balkan ülkeleri var.

Özellikle Sırbistan, Türkiye merkezli yasa dışı göç için önemli bir basamak olarak görülüyor. AB’ye göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Orta Doğu'daki gerilim sonrası Avrupa’nın güvenlik çemberinin sıkılaştırılması gerekiyor.

Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu ile AB Komisyonu üyelerine sunulan yeni düzenleme, Avrupa ülkeleri açısından risklerin çok fazla artması durumunda, birlik dışındaki ülkelere tanınan vize muafiyetinin "kolayca askıya alınmasını" öngörüyor.

Tasarı, AB ülkelerinin, gerekli gördükleri durumda, üçüncü ülkelere tanınan vizesiz seyahat hakkının, hızlı bir şekilde 36 aya kadar askıya almasına olanak tanıyor. Komisyona göre, AB’nin Şengen vizesi istediği bazı ülkelerin vatandaşları, AB'nin vize istemediği bir başka ülkeye gidip, oradan da yasa dışı yollardan Avrupa’ya geçebiliyor.

Yaşa dışı göçmenler, örneğin Sırbistan’dan kaçak yollarla Macaristan'a, Hırvatistan'a ve Slovenya'ya geçerek AB sınırlarından içeri girebiliyor. Avrupa Birliği, aralarında Balkan devletlerinin de bulunduğu yaklaşık 60 ülkeye, 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkı tanıyor.

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