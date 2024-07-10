AB’den yardımlara onay

AB Komisyonu, Air France-KLM Grubu lehine Hollanda ve Fransa'nın toplam 10,4 milyar euro tutarındaki yardımının Birlik kamu destek kuralları çerçevesinde kabul edildiğini açıkladı.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu desteklemelerin 2020'de AB Komisyonu tarafından onaylandığı, daha sonra AB Genel Mahkemesi'nin onay kararını iptal ettiği hatırlatılarak, Komisyonun, mahkeme kararına itiraz ettiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, Komisyonun Fransa ve Hollanda'nın uyguladığı önlemleri yeniden değerlendirdiği ifade edilerek, bunların Kovid-19 döneminde uygulanan geçici çerçeveye ve AB kurallarına uyumlu bulunduğu, tedbirlerin, salgının ekonomik etkisinin yönetilmesine katkı sağladığı belirtildi.

Salgın zamanında Fransa, havacılık firmasına 4 milyar avro banka kredisi ve 3 milyar euro kredi garantisi vermiş, Hollanda da 2,4 milyar avro tutarında banka kredisi garantisi ve 1 milyar euro kredi sağlamıştı.

Ryanair, salgın dönemi havacılık sektöründeki desteklemelere karşı hukuki süreç başlatmıştı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklerini nasıl sağlayacaklarını belirleme yetkisini AB Komisyonunun görev alanını içeriyor.

İlgili bu desteklerin sağlanması amacıyla AB Komisyonu onayı alınıyor.