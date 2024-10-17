Abdi İbrahim'de üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Üretim ve Tedarik Grup Başkanlığı bünyesinde yer alan Kimyasal Üretimler Tesis Direktörlüğü'ne Sevda Tuna, Teknik Operasyonlar Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne Metin Anar ve Uluslararası Pazarlar İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Berrak Dinçtürk Uğrubol atandı.

112 yıldır hayatı iyileştirme misyonuyla faaliyet gösteren Abdi İbrahim, uzun yıllar ilaç sektöründe üst düzey görevlerde önemli sorumluluklar üstlenen Sevda Tuna, Metin Anar ve Berrak Dinçtürk Uğrubol'u şirket bünyesine katarak yönetim kadrosunu büyütmeyi sürdüdü.

Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Sevda Tuna, profesyonel iş hayatına Sanovel'de başladı. Sanovel'de Kalite Kontrol Uzmanı ve Ar-Ge Uzmanı görevlerinde 5 yılı aşkın bir süre çalıştı.

Tuna ardından sırasıyla, Sandoz'da Ürün Sorumlusu, Teknik Ekspert, Teknoloji Transfer Lideri, Abdi İbrahim'de Teknoloji Transfer Proje Yöneticisi, Novartis'te Üretim ve Tedarik Zinciri Mükemmeliyeti Lideri, Üretim Direktörü ve Novartis'in Slovenya merkezinde Stratejik Ürün Direktörü gibi önemli üst düzey görevler ve sorumluluklar üstlendi.

Üretim & Tedarik Grup Başkanlığı bünyesinde, Teknik Operasyonlar Tedarik Zinciri Direktörü olarak atanan Metin Anar ise İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Anar, Eczacıbaşı Grup'ta Proje Uzmanı, Planlama Sorumlusu, Üretim Hizmetleri Müdürü, Sanofi’de Tedarik Zinciri Müdürü, Gensenta İlaç'ta Tedarik Zinciri Direktörü, Birgi Mefar'da Operasyon Direktörü olarak görev yaptı.

Uluslararası Pazarlar İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanan Berrak Dinçtürk Uğrubol da lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümünde çift ana dal yaparak tamamladı.

İş hayatına BASF'de İK İş Ortağı olarak başlayan Dinçtürk sırasıyla AstraZeneca'da İK İş Ortağı ve İK Proje Müdürü, Pfizer'de İK İş Ortağı, Sandoz'da İK Müdürü ile Satış Müdürü, GSK'da Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge Ofisi'nden sorumlu İK Lideri olarak görev aldı.

Dinçtürk son olarak Astellas Pharma'da Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu İK Direktörü olarak önemli görevler üstlendi.