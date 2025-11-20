Nvidia, bilançosunda 2026 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 26 Ekim'de sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 62 artarak 57 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 22 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 35,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Nvidia'nın geliri bu dönemde 55 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 65 milyar dolar olarak açıkladı.

ŞİRKETİN KARI YÜZDE 65 ARTTI

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 65 artarak 31,9 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net karı geçen mali yılın aynı döneminde 19,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın hisse başına karı da bu dönemde 78 sentten 1,3 dolara çıktı.

'YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİ HIZLA BÜYÜYOR'

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin en yeni yapay zeka çipi olan Blackwell'in satışlarının beklentilerin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Yapay zekanın verimli döngüsüne girildiğini vurgulayan Huang, "Daha fazla sektörde ve ülkede daha yeni temel model üreticileri daha fazla yapay zeka girişimiyle yapay zeka ekosistemi hızla büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.