ABD'li Cumhuriyetçi vekilden Biden yönetiminin antisemitizmle mücadele stratejisine tepki

ABD'li Cumhuriyetçi Milletvekili Lauren Boebert, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta açıkladığı "Antisemitizmle Mücadele için ABD Ulusal Stratejisi"ne tepki gösterdi.

ABD'li Cumhuriyetçi vekilden Biden yönetiminin antisemitizmle mücadele stratejisine tepki

Temsilciler Meclisi üyesi Boebert, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biden'ın antisemitizmle mücadele ulusal stratejisiyle ilgili video mesajını alıntılayarak, "Böyle şeyler söylediklerinde, muhafazakarların peşine düşmek istediklerini kastediyorlar." yorumunu yaptı.

Boebert, "Taktikleri, doğrudan SSCB'nin (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) taktik kitabından fırlamış durumda." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ

Diğer yandan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, HuffPost'a yaptığı açıklamada, "Milletvekili Boebert yanılıyor. Antisemitizm muhafazakarlık değil, kötülüktür." ifadesini kullandı.

Başkan Biden'ın "siyasetin ötesinde, liberal, muhafazakar ve bağımsızlar tarafından temel bir Amerikan değeri olan antisemitizm ve nefret suçlarıyla mücadeleyi" savunduğunu aktaran Bates, ayrıca Boebert'e "Sovyetler Birliği'nin antisemitizmle ilgili iğrenç tarihini" araştırmasını önerdi.

ABD'de Biden yönetimi, 25 Mayıs'ta Yahudi karşıtlığıyla etkin mücadele için federal ve yerel düzeyde farklı alanlarda atılacak adımları içeren 60 sayfalık ulusal strateji belgesi yayımlamıştı.

Biden, antisemitizme karşı ilk ulusal stratejiyi yayımladıklarını belirterek, söz konusu stratejinin Amerikan tarihinde en kapsamlı antisemitizmle mücadele çabası olduğunu ifade etmişti.

Strateji kapsamında yapılacaklar arasında okullarda, müzelerde, kütüphanelerde Holokost ile ilgili eğitimlerin verilmesi, antisemitizmle ilgili araştırmaların desteklenmesi, antisemitizmle mücadele çalışmalarına mali ve teknik destek sağlanması, FBI ve Terörle Mücadele Merkezinin teknoloji şirketleri ve sivil toplumla işbirliği yapması ve sosyal medya platformlarının nefret suçlarının yayılmasından sorumlu tutulması gibi adımlar yer alıyor.

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