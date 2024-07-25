ABD’li dev banka Türkiye’de doların rotasını açıkladı

Türkiye için dolar ve enflasyon beklentisini açıklayan bankalara ABD’li Wells Fargo da eklendi. ABD’li dev banka, enflasyonun yüzde 55-60 seviyesine olmasını beklediklerini açıkladı.

CNBC-e’den Safa Gümüş’ün haberine göre Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti ve Döviz Stratejisti Brendan McKenna doların ise 32,5 lira olmasını beklediklerini kaydetti. McKenna paritedeki güncel seviyelerin zirve olduğunu ve TL’nin yıl sonuna kadar kademeli olarak toparlanabileceğini beklediklerini söyledi.

McKenna, "Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bu yılın sonuna kadar mevcut seviyelerde tutmasını beklerdim, ancak bu büyüklükte bir dezenflasyon yüzde 50 politika faiz oranlarıyla bile gerçekleşmeyebilir. Yılsonu enflasyonunun yüzde 55- yüzde 60'a yakın olmasını bekliyorum” şeklinde konuştu.

Enflasyon konusunda açıklamalar yapan McKenna, enflasyonun yüzde 38 olması yönündeki beklentinin fazla iddialı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Daha önce Türkiye için 2024 yılı sonu dolar kuru tahminini açıklayan HSBC, Fitch ve Morgan Stanley söz konusu dönemde kurun 36 lira seviyesinde olmasını beklediklerini duyurmuştu. Deutsche Bank ise dolar kurunun yıl sonunda 37 lira olacağını tahmin etmişti.

Öte yandan uluslararası finans kuruluşları yıl sonunda faizin yüzde 50’nin altında olacağı yönünde görüş birliği yaptılar. Finans kuruluşları faizin yıl sonunda yüzde 41 ile yüzde 36 arasında olmasını bekliyor.