ABD’li dev bankadan bugünleri mumla aratacak dolar tahmini

Ekonomist Barış Soydan, Goldman Sachs'ın 2024 yılı sonu dolar tahminini paylaştı. Merkez Bankası'nın art arda faiz artırmasına rağmen bir türlü düşmeyen dolar, yabancı kurumların da merceğinde.

Enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş kalmaya devam ederken, ekonomist Barış Soydan, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın 2024 yıl sonu dolar/TL kuru tahminini paylaştı.

Soydan "Çok uluslu ABD bankası Goldman Sachs'ın dolar/TL tahminleri, 2024 sonu 40.7 TL" dedi.

DOLAR BUGÜN DE ZİRVEDEYDİ

Piyasalar yine yangın yeri. Merkez Bankası'nın faiz artırımları da piyasaların ateşinin düşmesine yetmedi.

TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 35,3 değer kaybetti.

Dolar ve euroda yükseliş devam ediyor, dolarda artık 29'lu rakamlardan rahatlıkla söz ediliyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9330 liradan, euro 31,6820 liradan güne başladı.