ABD'li gazeteciden bomba iddia. Biden’dan Netanyahu’ya ağıza alınmayacak küfürler

Gazeteci Bob Woodward'ın yakında çıkacak olan "Savaş" adlı kitabında, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Refah'a yönelik saldırısının ardından küfrettiğini iddia etti.

ABD'li gazeteci Bob Woodward, yakında çıkacak olan "Savaş" adlı kitabında ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakan Benjamin Netanyahu'ya yönelik sert açıklamalarına yer verdi. Kitapta, Biden'ın Netanyahu'yu "kahrolası bir yalancı" olarak nitelendirdiği ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin üst düzey bir Hizbullah komutanını öldürmesinin ardından öfkeyle Netanyahu'ya çıkıştığı yer aldı.

"BİBİ, HİÇBİR STRATEJİN YOK"

Biden ve Netanyahu arasındaki ilişkinin 2024 baharında giderek gerildiği ifade edilen kitapta. Biden'ın geçtiğimiz nisan ayında Netanyahu ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze-Mısır sınırında bulunan Refah kentine yönelik askeri operasyona dair "Senin stratejin ne dostum?" diyerek Netanyahu'yu sorguladığı aktarılarak, Netanyahu'nun Hamas'ın Gazze'deki son kalesi haline gelen Refah'a girilmesi gerektiğini savunduğu ifade edildi. Kitapta, Biden'ın, bu stratejinin eksik olduğunu vurguladığı ve "Bibi, hiçbir stratejin yok" dediği belirtildi.

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Kitapta, Biden'ın İsrail'in Refah'a yönelik operasyonu hakkında danışmanlarına, "Bir şeyler yapacağını biliyorum ama bunu sınırlamanın yolu ona "Hiçbir şey yapma" demek" diyerek Netanyahu'nun daha büyük bir karşılık vermesini engellemeye çalıştığı aktarıldı.

Geçtiğimiz nisan ayında, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlediği saldırıya yer verilen kitapta, ABD ve müttefiklerinin İsrail'e destek vererek İran'ın misillemelerini engellediği kaydedildi. Kitapta, ABD ve diğer müttefiklerin İran'ın İsrail'e ateşlediği füzelerin çoğunun engellemesine yardım etmesinin ardından Biden'ın Netanyahu'yu karşılık vermemeye ve "kazanmayı kabul etmeye" çağırdığı ifade edildi.

"BİBİ, NE OLUYOR LAN?"

Geçtiğimiz temmuz ayında İsrail'in, Hizbullah'ın en üst düzey komutanlarından biri olan Fuad Shukr'u öldürmesine değinilen kitapta, Shukr'un öldürülmesi üzerine Biden'ın, Netanyahu'ya sert bir şekilde çıkıştığı ve "Bibi, ne oluyor lan?" diye bağırarak, İsrail'in ve Netanyahu'nun küresel imajının giderek "haydut bir devlet, haydut bir aktör" gibi algılandığını aktardığı ifade edildi.

Biden'ın, Netanyahu hakkında özel konuşmalarında ise oldukça sert ifadeler kullandığı ve küfür ettiği öne sürülen kitapta, Biden'ın Netanyahu'ya "O lanet olası bir yalancı" ve "kötü bir adam" olarak nitelendirdiği belirtildi.

ABD'NİN ORTA DOĞU POLİTİKASI VE SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Kitapta, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesi üzerine yaptığı görüşmelere de değiniliyor. Blinken'ın, Selman'a Filistin devleti konusunda Suudi Arabistan'ın tutumunu sorduğu aktarılan kitapta, Selman'ın "İstiyor muyum? Çok da önemli değil. İhtiyacım var mı? Kesinlikle" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Biden ve Netanyahu arasındaki diplomatik ilişkinin ne kadar zor bir dönemden geçtiğini ve iki lider arasındaki güvensizliğin boyutlarını gösteren kitapta, Biden'ın Netanyahu'ya yönelik sert eleştirileri, İsrail'in Orta Doğu'daki askeri operasyonlarına dair ABD'nin tutumunda bir değişim olup olmadığını okuyucuya sorgulatıyor.