ABD'li General 'ABD ve müttefikleri karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya'

Kaynak: AA
ABD'li General 'ABD ve müttefikleri karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya'
ABD Kuzey Amerika Havacılık Savunma ve Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory Guillot, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin savunma yatırımlarındaki artışa dikkat çekerek, ABD ve müttefiklerinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" belirtti.

General Guillot, ABD'nin 2025 savunma bütçesini planlamak üzere Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde yaptığı açıklamada, Çin'in nükleer kapasitesini artırmasının yanı sıra modern denizaltı, füze ve hipersonik silahlar geliştirmesinin ABD'nin güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Rusya'nın dünyanın en büyük nükleer silah cephanesine sahip olduğunu hatırlatan Guillot, gelişmiş güdümlü füze denizaltıları, hipersonik seyir araçları, kıtalar arası balistik füzeleri (ICBM) ve siber kabiliyetinin "doğrudan bir ulus devlet sorunu" olduğunu ifade etti.

Guillot, Kuzey Kore'nin de Rusya ve Çin ile bağlarını güçlendirdiğini ve "giderek daha da gelişen" uzun menzilli füze denemelerine devam ettiğini belirtti.

Ayrıca, İran'ın Kuzey Amerika'yı hedef alacak ICBM teknolojisine sahip olmamasına rağmen, bu yöndeki yatırımlarını artırdığını ve siber ve insansız hava sistemlerini ABD ve Kanada'da konuşlandırarak "birkaç yıl önce mümkün olmayan biçimde" sivil ve askeri altyapıya karşı kullandığını kaydetti.

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