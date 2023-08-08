ABD'li isim yaptığı kıyaslamayla adeta Ukrayna'yı küçük gördü

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesini "bir ortaokul takımının bir üniversite takımıyla oynaması" şeklinde nitelendirerek, Kiev'in savaşı kazanamayacağını söyledi.

KAYNAK: AA
ABD'li isim yaptığı kıyaslamayla adeta Ukrayna'yı küçük gördü

Senatör Tommy Tuberville, Fox News'e verdiği röportajda, Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'yı fonlamanın anlamsız olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"ORTAOKUL TAKIMI, ÜNİVERSİTE TAKIMINA KARŞI"

"Rusya bunu asla yapmamalıydı." diyen ve Ukrayna'yı desteklediğini belirten Tuberville, "Ancak günün sonunda bu bir ortaokul takımının bir üniversite takımıyla oynaması. Kazanamazlar." ifadesini kullandı.

amerika-1.jpg

"NATO'YU ORAYA GÖNDERMEDİKÇE UKRAYNA'NIN ŞANSI YOK"

Tuberville, "İstediğimiz kadar para saçabiliriz ama NATO'yu ve birliklerimizi oraya göndermedikçe -ki benim bu konuda herhangi bir rolüm varsa bunu yapmayacağız- bu konuda hiç şans yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresinde bazı Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya gelecekte yapılacak yardımlar konusunda endişelerini ifade ederek, Ukrayna'ya "açık çek politikası" uygulanmaması gerektiğini savunuyor.

Joe Biden yönetimi ise Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'ya "ne kadar sürerse sürsün" destek verileceği mesajını her fırsatta dile getiriyor.

İlgili Haberler
Erdoğan büyükelçilere konuştu ‘Rusya-Ukrayna krizinde anahtar ülke Türkiye’
Rusya-Ukrayna savaşı Rus ekonomisini vurdu. Gelirlerde sert düşüş
ABD'li Senatör: Ukrayna savaşı kazanamayacak
ABD'li Senatör: Ukrayna savaşı kazanamayacak
İran: Ukrayna, "İran İHA'ları" iddialarına ilişkin delil sunamadı
İran: Ukrayna, "İran İHA'ları" iddialarına ilişkin delil sunamadı
Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı Yazarlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Kayseri'de 5. kattan düşen genç ağır yaralandı Yaşam
Kayseri'de 5. kattan düşen genç ağır yaralandı
Meclis'te 'Günaydın' kavgası. "Türk oğlu Türküm ben" Güncel
Meclis'te 'Günaydın' kavgası. "Türk oğlu Türküm ben"
İstanbul'da okul servis ücretlerine %65 zam Güncel
İstanbul'da okul servis ücretlerine %65 zam
Barcelona Tottenham maçında nefes kesen final: 6 gollü karşılaşma Spor
Barcelona Tottenham maçında nefes kesen final: 6 gollü karşılaşma
Sedat Kaya Galatasaray'ın galibiyetindeki en önemli ismi açıkladı Spor
Sedat Kaya Galatasaray'ın galibiyetindeki en önemli ismi açıkladı
Demokrasiye takoz koydun Erdoğan… Yazarlar
Demokrasiye takoz koydun Erdoğan…