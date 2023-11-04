ABD'li Senatörden Gazze çağrısı 'Masum insanların katledilmesini önleyin'

Sanders, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananların "modern tarihin en korkunç anlarından olduğunu" kaydederek, "(İsrail'in) Şu anda ayrım gözetmeksizin yaptıkları, mülteci kamplarını, ambulansları bombalaması, uluslararası hukuku ihlal ederek binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu öldürmesi kabul edilemez. Buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar yardım sağladığına işaret eden Sanders, "Paramızı alacaklarsa ve (ABD Başkanı Joe) Biden onlara daha da fazlasını vermek istiyorsa ABD ve medeni dünyanın savunduğu ABD değerlerini ihlal edemeyeceklerini kabul etmeleri gerekir." görüşünü paylaştı.

Sanders, çatışmalara insani ara verilmesi gerektiği çağrılarının artmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnsanların suyu yok, yiyecekleri yok, yakıtları yok. Hastaneler bombalanmış durumda. Bu, tam bir felaket." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de binlerce insanın yerlerinden edildiğine dikkati çeken Sanders, birçoğunun Birleşmiş Milletlere (BM) ait alanlarda aşırı kalabalık koşullarda yaşadıklarını kaydetti.

Sanders, sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaparak, "Filistinli çocuklar da İsrailli ve ABD'li çocuklar kadar önemlidir. Masum insanların ayrım gözetmeksizin katledilmesini durdurun." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.