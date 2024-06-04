ABD'li Senatörden Netanyahu boykotu

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Senatoda gerçekleştirdiği konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılarak konuşma yapacağı oturuma katılmayacağını tekrarlarken Netanyahu’nun Kongre'ye davet edilmesini eleştirdi.

"Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'un Kongre'ye hitap etmesi için çağırdığı Netenyahu'nun politikaları" sebebiyle Gazze’de açlık çeken çocukların fotoğraflarını gösteren Sanders, "Hayır Sayın Başkan, o konuşmaya katılmayacağım" ifadesini kullandı.

Sanders, "Milyarder arkadaşlarınla bağış toplama yemeklerine katıldığınızda, güzel bifteklerinizi, ıstakozlarınızı ve diğer harika yemekleri yediğinizde lütfen Gazze'de açlık çeken çocukların fotoğraflarını hatırla" ifadeleriyle Johnson’a çağrıda bulundu.

Tel Aviv yönetiminin, Gazze’ye insani yardımın ulaşmasının önüne geçtiğini ileten Sanders, "İnsani yardımı engellemek, kıtlık koşullarını oluşturmak ve aç bırakmayı savaş eylemi olarak kullanmak yalnızca aşırı bir zalimlik eylemi değil, aynı zamanda ABD ve uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler’in açıkladığı verilere göre, ocağın ortalarından itibaren Gazze'de en az 30 çocuğun açlıktan öldüğünü ve 5 yaşından küçük 93 binden fazla çocuğun da yetersiz beslenme taramasından geçirildiğini aktaran Sanders, "Ancak daha da önemlisi, bu sadece bildiklerimiz. Gerçek muhtemelen çok daha kötüdür" ifadesini kullandı.