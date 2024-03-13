ABD'li senatörlerden Biden'a "İsrail'e silah göndermeyi durdur" çağrısı

Kaynak: AA
ABD'li senatörlerden Biden'a "İsrail'e silah göndermeyi durdur" çağrısı
ABD'de, başını bağımsız Bernie Sanders'ın çektiği 8 Demokrat senatörden oluşan grup, Başkan Biden'a mektup göndererek "İsrail'e silah tedarik etmeyi durdurması" çağrısı yaptı.

ABD Senatosu’ndan Bernie Sanders'ın yanı sıra 7 Demokrat senatör daha Başkan Joe Biden’a, "İsrail'e silah tedariğini durdurma” çağrısı yaptıkları bir mektup gönderdi.

Senatörler mektupta, Tel Aviv yönetiminin insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellediğini ve uluslararası anlaşmaları kökten ihlal ettiğinin altını çizdi.

Netanyahu hükümetine silah tedarik edilmesinin ABD yasalarına aykırı olduğunu vurgulayan senatörler, insani yardımların acil bir şekilde Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini belirtti.

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