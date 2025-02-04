ABD’li suçlular El Salvador hapishanelerine gidiyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında, ABD'de hüküm giymiş tehlikeli suçluların ülkesindeki hapishanelerde tutulmasına onay verdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Bukele, cezaevlerini sundu, biz de mahkûmları oraya gönderebiliriz” dedi. Özellikle MS-13 ve Tren de Aragua gibi çete üyelerinin El Salvador’daki yüksek güvenlikli hapishanelerde barındırılacağı belirtiliyor.

Bukele, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’ye cezaevi sistemlerinin bir kısmını dış kaynak kullanımı yoluyla El Salvador’a devretme fırsatı sunduklarını belirtti. Buna göre, ABD belirli bir ücret karşılığında mahkûmları El Salvador’a gönderecek. ABD için düşük sayılabilecek bu ücretin, El Salvador için ekonomik açıdan büyük önem taşıdığı vurgulandı.

40 BİN KİŞİLİK MEGA CEZAEVİ

El Salvador, çetelere karşı yürütülen mücadele kapsamında iki yıl önce devasa bir cezaevi inşa etmişti. 40 bin mahkûmu barındıracak kapasiteye sahip olan bu hapishane, dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Mahkûmların zincirlenmiş şekilde beyaz şortlarla hapishaneye girmesi gibi görüntüler küresel çapta ilgi çekmişti. Bu sürecin ardından El Salvador’daki cinayet oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığı bildiriliyor. Ancak, insan hakları örgütleri, hükümeti keyfi tutuklamalar yapmakla suçluyor.