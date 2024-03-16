ABD’li ünlü rapçi Müslüman oldu

Kaynak: AA
ABD’li ünlü rapçi Müslüman oldu
ABD’nin ünlü rapçilerinden Lil Jon, Müslüman olduğunu açıkladı.

Ünlü rapçi ve prodüktör Lil Jon, California eyaletindeki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu. Jon, dün cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camisi'ne gelerek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan videoda ABD'li rapçinin cami imamının yönlendirmesi üzerine, önce Arapça sonra İngilizce şehadet getirdiği görüldü.

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Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 1972'de doğan ve gerçek adı Jonathan H. Smith olan rapçi, 2000'li yılların başında hip hop alt türünün tanıtımındaki öncü rolüyle tanınıyor.

Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve mistik inançlara ilgi duyduğu bilinen Lil Jon'un kısa süre önce çıkardığı meditasyon albümü dikkat çekmişti.

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