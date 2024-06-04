ABD’li yetkiliden açıklama: Hamas’tan ateşkes için resmi yanıt bekliyoruz

ABD Stratejik İletişimden Sorumlu Ulusal Güvenlik Koordinatörü John Kirby, gerçekleştirdiği basın açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden’ın ateşkes önerisinin 30 Mayıs’ta Hamas’a iletildiğini açıkladı.

Hamas’tan resmi kayıt beklediklerini ifade eden Kirby, “Hamas liderlerinin cuma günü yaptıkları yorumlara dikkatinizi çekerim; Başkan'ın konuşmasını olumlu bir şekilde karşıladılar. Şimdi de bu teklifi aldılar; perşembe gecesi aldılar.” ifadelerini kaydetti.

Hamas’ın anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini ifade eden Kirby, “Bu onlara aradıkları şeyi, yani ateşkesi ve zaman içerisinde aşamalı olarak İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini sağlayacak” ifadesini kullandı.

KAMUYOUNA AÇIKLANMASINI İSTEDİ

Daha önceki anlaşma önerilerinin kamuoyuyla paylaşılmadığını fakat bu önerinin Biden tarafından kamuoyuyla özellikle paylaşılmasını istediğini vurgulayan Kirby, “Bu Gazze halkı için de iyi, İsrail halkı için de iyi. Bu konuda ilerlemeleri gerekiyor. Başkan bunu kamuoyuna açıklamanın önemli olduğunu düşündü. Bildiğin üzere, genellikle bu tür önerilerin detaylarına girmeyiz.” dedi.

Kirby, “Rehinelerin ne kadar uzun süredir ellerinde tutulduğu, Hamas'ın daha önce kendilerine gönderilen teklifleri birkaç kez geri çevirdiği ve İsraillilerin bu teklifi ortaya çıkarmak için gerçekten çok çalıştıkları ve bunu iyi niyetle yaptıkları göz önüne alındığında, Başkan ilk kez bunu kamuoyuna açıklamanın önemli olduğunu düşündü” açıklamasını yaptı.