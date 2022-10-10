10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş

Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş

Forbes Eylül ayında ABD’deki en zengin insanların yer aldığı listeyi açıkladı. Listede Elon Musk, Larry Page ve Abigail Johnson gibi insanların ortak noktalarından biri de aynı okuldan mezun olmak...

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 14:13
Takip Et

ABD'li zengin iş insanları aynı okuldan mezun olmuştur

Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş
+
Aa
-

Forbes’ın Eylül ayında yayınlanan rapora göre, Forbes 400 üyelerinin dörtte biri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sadece 11 okuldan birinde eğitim aldı.

En zengin Amerikalılar sıralamasında en fazla lisans mezununa sahip okul Pennsylvania Üniversitesi.

UPenn’in en dikkate değer mezunları arasında Elon Musk ve eski ABD Başkanı Donald Trump da var.

Harvard ve Yale, her biri en zengin Amerikalılar listesinden 11 mezunla ikinci sırada yer aldı.

En zenginlerin mezun olduğu okullar şöyle:

Pennsylvania Üniversitesi: 17 mezun

Harvard Üniversitesi: 11 mezun

Yale Üniversitesi: 11 mezun

Güney Kaliforniya Üniversitesi: 10 mezun

Stanford Üniversitesi: 9 mezun

Princeton Üniversitesi: 8 mezun

Columbia Üniversitesi: 7 mezun

Cornell Üniversitesi: 7 mezun

Michigan Üniversitesi: 7 mezun

Dartmouth College: 7 mezun

New York Üniversitesi: 7 mezun.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
3
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
4
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
5
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
6
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
7
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Uzmanlardan kış aylarında çocuklar için kritik uyarı
﻿Uzmanlardan kış aylarında çocuklar için kritik uyarı
﻿Uzmanlardan kış aylarında çocuklar için kritik uyarı
﻿2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı
﻿2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı
﻿2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı
﻿Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 personel alacak
﻿Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 personel alacak
﻿Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 personel alacak
﻿Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş
﻿Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş
﻿Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.