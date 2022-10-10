﻿Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş

Forbes’ın Eylül ayında yayınlanan rapora göre, Forbes 400 üyelerinin dörtte biri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sadece 11 okuldan birinde eğitim aldı.

En zengin Amerikalılar sıralamasında en fazla lisans mezununa sahip okul Pennsylvania Üniversitesi.

UPenn’in en dikkate değer mezunları arasında Elon Musk ve eski ABD Başkanı Donald Trump da var.

Harvard ve Yale, her biri en zengin Amerikalılar listesinden 11 mezunla ikinci sırada yer aldı.

En zenginlerin mezun olduğu okullar şöyle:

Pennsylvania Üniversitesi: 17 mezun

Harvard Üniversitesi: 11 mezun

Yale Üniversitesi: 11 mezun

Güney Kaliforniya Üniversitesi: 10 mezun

Stanford Üniversitesi: 9 mezun

Princeton Üniversitesi: 8 mezun

Columbia Üniversitesi: 7 mezun

Cornell Üniversitesi: 7 mezun

Michigan Üniversitesi: 7 mezun

Dartmouth College: 7 mezun

New York Üniversitesi: 7 mezun.