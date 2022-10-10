﻿Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş

Forbes’ın Eylül ayında yayınlanan rapora göre, Forbes 400 üyelerinin dörtte biri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sadece 11 okuldan birinde eğitim aldı.
En zengin Amerikalılar sıralamasında en fazla lisans mezununa sahip okul Pennsylvania Üniversitesi.
UPenn’in en dikkate değer mezunları arasında Elon Musk ve eski ABD Başkanı Donald Trump da var.
Harvard ve Yale, her biri en zengin Amerikalılar listesinden 11 mezunla ikinci sırada yer aldı.
En zenginlerin mezun olduğu okullar şöyle:
Pennsylvania Üniversitesi: 17 mezun
Harvard Üniversitesi: 11 mezun
Yale Üniversitesi: 11 mezun
Güney Kaliforniya Üniversitesi: 10 mezun
Stanford Üniversitesi: 9 mezun
Princeton Üniversitesi: 8 mezun
Columbia Üniversitesi: 7 mezun
Cornell Üniversitesi: 7 mezun
Michigan Üniversitesi: 7 mezun
Dartmouth College: 7 mezun
New York Üniversitesi: 7 mezun.
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