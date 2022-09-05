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Hesabına yanlışlıkla yatan 50 Milyar doları bakın ne yaptı. Bir anda dünyanın en zengin 25'nci kişisi oldu

Amerika'da bankadan görülmemiş hata. Olay geçen yıl yaşandı ama ortaya yeni çıktı. Amerikalı Darren James'in hesabına banka yanlışlıkla 50 milyar dolar yani yaklaşık 1 trilyon lira para yatırdı. James birkaç günlüğüne de olsa dünyanın en zengin 25 kişisinden biri olmanın heyecanını yaşadı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 15:11
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 15:40
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Amerikan Bankası Chase'den görülmemiş hata. Daren James adlı Amerikalının hesabına yanlışlıkla 50 milyar dolar yatırdılar

Hesabına yanlışlıkla yatan 50 Milyar doları bakın ne yaptı. Bir anda dünyanın en zengin 25'nci kişisi oldu
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Olay geçen yıldan ama yeni ortaya çıktığı için haber oldu. Amerikalı  Darren James, şaşkınlık içinde kendisini arayan eşinden hesabına 50 milyar dolar yatırıldığını öğrenince hissettiklerini "Neye benzediğini görmek çılgıncaydı çünkü hayatımda hiç bu kadar çok sıfır görmemiştim" diye anlattı.

Ardından "Nereden çıktı bu" diye düşündüğünü belirten ABD'li iki çocuk babası, "O kadar çok parası olan kimseyi tanımadığımızdan, kapımızı kimin çalacağını ailece düşünmeye başladık" diye ekledi.

HARCAMADAN İADE ETTİ

Bankası Chase ile temasa geçip olayı bildirerek 50 milyar doların gerçek sahibine geri dönmesini sağlayan Darren James, "Bize ait olmadığını biliyorduk. Biz onu kazanmadık, bu yüzden onunla hiçbir şey yapamazdık" dedi.

Louisiana Kamu Güvenliği Teşkilatı'nın eski bir kolluk görevlisi olan emlakçı, hırsızlık sayılacağını bildiğinden paraya dokunmadığını, ama o arada bu kadar çok parayla neler yapabileceğini hayal ettiğini itiraf etti.

BANKA AÇIKLAMA YAPMADI

Chase'i uyardığında, parayı geri almak için hemen çalışmaya başlayan banka, 50 milyar doların nereden geldiğini veya hatanın nasıl ortaya çıktığını asla söylemedi. Ve para birkaç gün içinde James'in hesabından geldiği gibi gitti.

HESAPTA 4 GÜN KALDI

Cumartesi günü gelen 50 milyar dolar pazar, pazartesi ve salı hesapta kaldıktan sonra uçup gidiverdi.Eğer bu tür bir paraya meşru şekilde sahip olursa, başkalarına yardım edeceğini söyleyen James, "İnsanlara bu dünyada olumlu şeyler olduğuna dair umut vermek için diğerlerini mutlu ederdim. En büyük hayalim bu" dedi.

Forbes milyarderler listesinin 25. sırasına eşdeğer2022 Forbes milyarderler listesinin tepesinde 219 milyar dolarla Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk bulunurken 25. sırada yer alan TikTok'u geliştiren Çinli internet girişimcisi Zhang Yiming'in serveti 50 milyar dolar olarak gözüküyor.

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Economist
5.09.2022 16:11
Toplum cinnet geçiriyor hergün başka biryerde başka olaylar Türkiye gündeminde toplum huzuru iyice bozuldu sosyologlar, psikologlar ve psikiyatristler toplumun bu halinin bir açıklamasını yapmalılar  
 
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