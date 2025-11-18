Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD'nin hazırlığı Gazze planını onaylayan karar tasarısı kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeli Gazze planına paralel olarak hazırlanan karar tasarısına göre Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak.

Bölgenin idaresini geçici olarak üstlenecek olan Gazze Barış Kurulu'nun da oluşturulması öngörülüyor.

ÇİN VE RUSYA ÇEKİMSER KALDI

BMGK'nın daimi üyeleri Çin ve Rusya karar tasarısına çekimser kaldı.

HAMAS'TAN TEPKİ

Hamas ise kabul edilen karara tepki gösterdi. Açıklamada, BMGK kararının Gazze'ye uluslararası vesayet dayatıldığını ifade edildi.

Ayrıca Hamas, "Gazze'ye uluslararası bir gücün görevlendirilmesi, gücün tarafsızlığını ortadan kaldırır ve onu İsrail lehine çatışmaların tarafı haline getirir" tepkisini gösterdi.

İsrail'e karşı her türlü direnişin meşru olduğuna vurgu yapan Hamas, silahları bırakmayı reddettiğini de duyurdu.

Kurulması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'nin sınır hattında görev yapması ve bölgeyi silahlardan arındırması öngörülüyor.

ABD'NİN GAZZE PLANI ŞU ŞEKİLDE: