ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barack, Yunanistan'ın Kathimerini Gazetesi'ne konuştu. Manolis Kostidis'in sorularını yanıtlayan Barrack, ABD'nin Türkiye ve Yunanistan arasında köprü olma niyeti olduğunu ifade etti. Ardından da Hazar Denizi'nden Akdeniz'e bir "formül"den bahsetti.

Ancak bu formülden ziyade söylediği sözler dikkat çekti.

Barrack, "Hazar Denizi'nden Akdeniz'e bir "formül"den bahsettiniz. Bu ne anlama geliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sadece alınan derslere bakıyorum. Geçmişten ne öğrendik? Patronum da (ABD Başkanı Donald Trump) aynısını yapıyor. Baharat ve İpek yolları, Doğu'yu Batı'ya üç veya dört farklı güzergahtan bağlıyordu. Ve bu refah yolu boyunca medeniyetler harmanlandı. Bu tekrar yaşanabilir ancak 1919'dan beri ulus devletler tarafından engelleniyoruz."

Barack sözkonusu cümlelerin ardından "her devletin farklı hükümetlerle yönetilmesi fikri pek işe yaramadı" dedi.

Yunanistan ve Türkiye'nin fosil yakıt kaynağı açısından zengin Hazar Denizi'ne bir birer "kapı" olduğunu söyleyen Barrack, iki ülkenin de bazı formüllere açık olması gerektiğini söyledi. Barack hemen ardından da siyasi müdahaleden kurtulmanın yolunun "refah" olduğunu belirtti.

Barrack'a göre ABD, Türkiye ve Yunanistan'ı refaha ulaştıracak yol haritası da ABD'nin vizyonlarından biri.

BARACK OSMANLI YÖNETİMİNİ ÖVMÜŞTÜ

Barrack daha önce Osmanlı'nın yönetim sistemini överek yine ulus devletlerden şikayetini dile getirmişti. Barrack şöyle demişti: "Dedem 1900'lerde Osmanlı pasaportuyla ve cebinde 13 lira ile Amerika'ya gitti. DNA'mın geldiği yere dönmek ayrıcalık ve onur. Osmanlı İmparatorluğundaki ‘millet sistemi’ yüzlerce yıl farklı grupların merkezi sistemde varlıklarını sürdürmelerine imkân verdi. Türkiye, tüm bunların merkez noktası olabilir."

ABD elçisi eylül ayında da “Ortadoğu diye bir şey yok, kabileler ve köyler vardır” sözleriyle gündeme gelmişti.