ABD'nin dört dev şirketi Türkiye'ye karşı birleşti. Soruşturma talep ettiler

Amerika'da yıllık ciroları 100 milyar doları geçen 4 çelik devi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeye savaş açtı. Trump dönemindeki gibi ithal çeliğe antidamping vergisi konulmasını istiyor.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in yazısına göre, US Steel, NUCOR, Steel Dynamics ve Wheeling-Nippon Steel'in de aralarında bulunduğu 4 çelik devi yassı haddelenmiş çelik ithalatı için 10 ülkeye savaş açtı. Ticaret Bakanlığı'na başvuran firmalar, soruşturma da talep etti.

ABD’deki çelik üreticileri iddiaya göre ilk kez rekabeti bırakarak, bir araya geldi. Nedeni ise Antidamping vergisi... Rekabeti bırakarak, birlikte hareket etme kararı alan çelik firmaları artan ithalatın azaltılması için ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Uluslararası Ti­caret Komisyonu’na dilekçe ver­di.

Dilekçe veren şirketler arasında dünyanın en önemli çelik üreticilerinden olan Steel Dynamics de var. Şirketin 13 bin çalışanı var. Yıllık cirosu ise 23 milyar dolar.Firma Amerika'nın en büyük 196'nci şirketi.

SORUŞTURMA İSTEDİLER

Amerika'nın dört dev çelik firması aralarında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu toplam 10 ülke için antidamping vergisi için kolları sıvadı. 10 ülke arasında Türkiye'yle birlikte Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika, Hollanda, Gü­ney Afrika, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam var. Soruşturma için düğmeye basan Steel Dynamics’in Operasyon Di­rektörü Barry Schneider, haddelenmiş çeliğin bir yıl içinde 1,3 milyon tondan 2 milyon tona çıktığını ifade etti.

TRUMP’IN VERGİSİ DTÖ’DEN DÖNMÜŞTÜ

2018 yılında dönemin ABD Devlet Başkanı olan Donald Trump ithal çeliğe yüksek gümrük tarifesi uygulamasına karar vermişti. Trump şu sözlerle vergiyi açıklamıştı:

“Alüminyumda bu oran artık yüz­de 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dö­nemde iyi değil…”

ABD, ardından 2019’da, Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ila­ve vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e düşürmüştü.