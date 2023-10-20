ABD’nin İsrail’e yapacağı yardımın miktarı belli oldu

Biden, Kongre'den Ukrayna için 60 milyar dolar, İsrail için 14 milyar dolar talep edecek.

ABD’nin İsrail’e yapacağı yardımın miktarı belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’den Ukrayna için 60 milyar dolar, İsrail için 14 milyar dolar talep edecek.

Biden’ın planı hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağın verdiği bilgiye göre Biden, plan kapsamında aynı zamanda insani yardım için 10 milyar dolar, sınır güvenliği için 14 milyar dolar ve Hint-Pasifik bölgesi için 7 milyar dolar isteyecek.

Kaynak, Biden’ın Ukrayna için istediği 60 milyar doların yarısının ABD’nin silah stoklarını modernize etmek ve değiştirmek için kullanılacağını söyledi.

Biden’ın Cuma günü 03.00’da Beyaz Saray’da yapacağı konuşmada planın ana hatlarını açıklaması bekleniyor.

Washington’ın Rus işgaliyle mücadele eden Ukrayna’ya desteği artırmayı hedeflediği ve aynı zamanda da Hamas militanlarının 7 Ekim’de düzenlediği beklenmedik saldırıya cevap verdiği bir dönemde Biden’ın Kongre’den ek harcama tasarısını hızla geçirmesini isteyeceği düşünülüyor.

ABD’de Kongre harcamaları kontrol ediyor.

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