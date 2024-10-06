ABD'nin kalbinde Ortadoğu protestosu: Gazeteci kendini ateşe verdi

Ortadoğu’daki İsrail-Hamas gerginliğini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriler, Beyaz Saray önünde bir foto muhabirinin kendini yakmasıyla trajik bir hal aldı. Cumartesi gecesi Washington DC’de gerçekleşen protesto sırasında, gazeteci Samuel Mena Jr.'ın sol kolunu ateşe verdiği görüntüler kaydedildi. Mena, kolunu bir meşaleye dönüştürdükten sonra acı içinde sokağın karşısına doğru sendeledi.

Polis memurları hemen müdahale ederek, su şişeleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak bu, acı içinde çığlık atan Mena’yı pek rahatlatmadı. Sağlık görevlileri hızla olay yerine gelerek Mena’yı yerel bir hastaneye kaldırdı ve tedavi altına aldı. Mena’nın hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Mena ve diğer protestocular, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 40 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü savaşın sona ermesi çağrısında bulunmak için Beyaz Saray önünde toplandı. Filistinliler, 7 Ekim 2023’te İsrail’e karşı saldırı başlatan ve 1.200’den fazla Yahudi’yi katleden Hamas teröristlerinin yönetimi altında yaşıyor. Bu saldırılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sert tepkisine yol açtı ve Gazze Şeridi’nde neredeyse bir yıldır devam eden bir savaş başladı.