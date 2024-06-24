ABD’nin Moskova Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tracy’nin, Ukrayna’nın ABD sponsorluğundaki yeni saldırısı nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada saldırıda, Kırım’ın Sivastopol şehrindeki çocuklar dahil sivillerin hedef alındığı ifade edilirken, ABD’nin Rusya’ya karşı hibrit savaş yürüttüğü ve çatışmanın bir tarafı olduğu vurgulandı.

ABD’nin Ukrayna'ya ATACMS füzeleri dahil en modern silahları sağladığına dikkat çekilen açıklamada, "ABD'nin, bu vahşeti Amerikalı askeri uzmanlar tarafından yönetilen hedefleme ve uçuş görevleriyle taşımakta eşit sorumlulukları bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Büyükelçi'ye, Washington'ın Ukrayna'daki Nazi yanlısı yetkililere Rusya topraklarının derinliklerine saldırı izni vererek, son Ukraynalıya kadar savaşmaya teşvik etme çabalarının cezasız kalmayacağı iletildi." ifadesine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının "barbarca" olarak nitelendirildiğini ve saldırının arkasında kimin olduğunu, teknik olarak bu füzeleri kimin yönlendirdiğini çok iyi bildiklerini belirterek, "Bu füzelerin fırlatılmasını sağlayanlar Ukraynalılar değil." dedi.

Sivastopol bölgesinin sözde valisi Mihail Ravojayev, Ukrayna ordusunun dün Sivastopol'e yönelik füze saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 153 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının ABD yapımı "ATACMS" adlı misket içerikli taktik füzelerle gerçekleştirildiğini ve ABD'nin bu olaydan sorumlu olduğunu belirtmişti.