ABD'nin New Mexico eyaletinde OHAL ilan edildi

Kaynak: AA
ABD'nin New Mexico eyaletinde OHAL ilan edildi

ABD'nin New Mexico eyaletinin Ruidoso köyünün etrafında başlayan ve büyük bir hızla yayılan orman yangınları nedeniyle OHAL (olağanüstü hal) ilan edildi.

Ruidoso yakınlarında birleşen iki yangın, bölgede 7 bin 800 kişinin evlerinden tahliye edilmesine neden oldu. New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Ruidoso ve komşu yerleşim yerlerinde OHAL ilan edildiğini ve söz konusu bölgeye ek olarak Ulusal Muhafız birlikleri sevk ettiklerini açıkladı.

500'den fazla yapının hasar gördüğünü belirten Grisham, bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek toplam 80 kilometrekareden fazla ormanlık alanın küle döndüğünü belirtti.

Yangınlar nedeniyle, bölgenin büyük bir bölümünün elektriği, önlem amaçlı olarak kesilirken bölgenin 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrinde birçok tahliye merkezi kuruldu.

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