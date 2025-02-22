ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Kaynak: AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya göre 7 artarak 488'e yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Şubat'ta bir önceki haftaya göre 7 artarak 488'e yükseldi.

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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 15 azaldı.

Perşembe gününü 76,12 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 73,90 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 70,20 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 72,43 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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