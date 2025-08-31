ABD'nin süper hızlı helikopteri Çin'de görüntülendi: Klonlama tartışmaları arşa çıktı

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan görüntüler, dünya savunma sanayiinde büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan fotoğraflarda görülen helikopter, Amerikan Sikorsky firmasının geliştirdiği S-97 modeline çarpıcı bir benzerlik gösteriyor. Ancak bu helikopter, ABD ordusu tarafından iptal edilen bir projenin parçası. Peki, Çin bu teknolojiyi nasıl ele geçirdi ve bu durum küresel askeri dengeleri nasıl etkileyebilir?

SİKORSKY S-97: HIZIN ÖNCÜSÜ

S-97 Raider, ABD ordusunun yeni nesil helikopter ihtiyacını karşılamak için geliştirilmişti. 1973 yılında test edilen deneysel Sikorsky S-69 modelinden ilham alan bu helikopter, hız ve manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

S-97, saatte 407 kilometre hıza ulaşabilen tasarımıyla, geleneksel helikopterlerin hız sınırlarını zorluyor. Örneğin, yaygın olarak kullanılan AH-64 Apache helikopterinin maksimum hızı saatte 293 kilometreyle sınırlı. S-97’nin üstün performansı, iki ana rotorun karşıt yönde dönmesi ve ek bir itici pervanenin kullanılmasıyla mümkün oluyor. Bu sistem, helikopterin uçuş sırasında dengesini koruyarak yüksek hızlarda stabil kalmasını sağlıyor.

ÇİN’İN KLON TEKNOLOJİSİ

Weibo’da paylaşılan görüntüler, Çin’in bu ileri teknolojiye sahip bir helikopter ürettiğine işaret ediyor. Çin’in helikopteri, S-97 ile neredeyse aynı konfigürasyona sahip: iki adet dört kanatlı ana rotor, itici pervane ve çift kuyruk yüzeyleri. Ancak küçük farklar dikkat çekiyor; Çin modelinin kuyruk yüzeyleri yukarı doğru uzanırken, Amerikan orijinalinde aşağı doğru eğimli. Bu benzerlikler, Çin’in S-97’nin teknolojisini kopyalamış olabileceği iddialarını güçlendiriyor.

Uzmanlar, Çin’in bu hamlesinin, küresel savunma sanayiinde teknoloji transferi ve fikri mülkiyet tartışmalarını alevlendirebileceğini belirtiyor.

ABD’NİN İPTAL KARARI VE ÇİN’İN FIRSATI

Sikorsky S-97, ABD ordusunun açtığı bir ihale için geliştirilmişti. Ancak ordu, maliyeti ve stratejik öncelikleri gerekçe göstererek projeyi iptal etti. Bu karar, S-97’nin potansiyelinin gölgede kalmasına neden oldu. Şimdi ise Çin’in bu teknolojiyi yeniden hayata geçirmiş olabileceği konuşuluyor. Çin’in askeri havacılık alanındaki bu adımı, Pasifik’teki güç dengelerini etkileyebilir. ABD’nin projeyi iptal etmesi, Çin’e beklenmedik bir fırsat sunmuş gibi görünüyor.

HIZ VE TEKNOLOJİNİN GELECEĞİ

Helikopterlerin hız sınırları, rotor kanatlarının dönüş hızıyla uçuş hızının birleşmesiyle ortaya çıkan aerodinamik zorluklardan kaynaklanıyor. S-97’nin karşıt dönen rotorları, bu sorunu büyük ölçüde çözerek helikopterlerin hızını artırıyor. Çin’in bu teknolojiyi kopyalaması, askeri operasyonlarda daha hızlı ve çevik helikopterlerin kullanımını yaygınlaştırabilir. Ancak bu durum, teknoloji hırsızlığı ve etik tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

KÜRESEL ETKİLER VE SORULAR

Çin’in S-97 benzeri helikopteri, yalnızca teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda uluslararası ilişkiler açısından da önemli bir gelişme. ABD’nin bu konudaki tepkisi ve Çin’in helikopterin geliştirilmesinde hangi yöntemleri kullandığı merak konusu. Çin’in bu hamlesi, savunma sanayiinde yeni bir rekabet dalgası başlatabilir mi? Uzmanlar bu sorulara gerekli cevapların verilebilmesi için biraz daha zamana ve detay bilgilere sahip olunması gerektiğinin altını çiziyorlar.