ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı düzenlendi

Suriye’nin Meyadin kentinde konuşlanan İran destekli gruplar, PKK/YPG işgali altındaki bölgede ABD güçlerinin bulunduğu Ömer Petrol Sahası'ndaki üsse en az 3 roket saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD güçleri ise karadan karaya atış yapan silahlarla İran destekli grupların mevzilerini vurarak saldırıya karşılık verdi.

Washington’da henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Suriye ve Irak’ta yer alan ABD ordusunun üsleri, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile hedef alınıyor.