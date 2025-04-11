ABD’nin tarife molası AB’yi umutlandırdı: 90 günlük fırsat!

Donohoe, Polonya’nın başkenti Varşava’da düzenlenen Avro Bölgesi maliye bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugünkü Avro Grubu toplantısında küresel ekonomik değişimlerin ele alınacağını ifade eden Donohoe, ABD’nin tarifelerinin Avro Bölgesi’nin performansı ve diğer projelerine etkilerinin tartışılacağını söyledi.

Avro Bölgesi’nin bütçe, rekabet gücü, dijital avro ve yatırım birliği gibi önemli projeleri olduğunu vurgulayan Donohoe, gündemdeki değişikliklere rağmen bu çalışmalara devam edileceğini dile getirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, ABD tarifeleri konusunda farklı seçeneklerin masada olması gerektiği görüşünü paylaştığını aktaran Donohoe, “Öncelikle müzakere yolunu seçmek, küresel gelişmelere orantılı ve stratejik yanıtlar vermek istiyoruz.” dedi.

Donohoe, ticari zorluklara karşı en doğru yöntemin müzakere olduğunu vurgulayarak, AB ülkelerinin birlik içinde hareket edeceğini belirtti.

Avro Bölgesi maliye bakanlarının koordineli bir yanıt için yakın iş birliği içinde olduğunu kaydeden Donohoe, ABD’deki olası ticari gelişmelere uygun zaman ve şekilde karşılık verileceğini ifade etti.

ABD’nin tarifelere 90 gün ara vermesini değerlendiren Donohoe, “Bu duraksamayı memnuniyetle karşılıyoruz, çünkü bize bir fırsat penceresi sunuyor.” diye konuştu.

“Bu 90 günü, ABD ile yapıcı bir diyalog kurmak ve alternatif bir yol bulmak için değerlendireceğiz.” diyen Donohoe, düşük büyüme ve yüksek enflasyon gibi risklerden kaçınmanın önemine dikkat çekti.

Donohoe, “Önümüzdeki haftalarda ABD ile yapıcı ilişkiler kurarak, ticari gerginliğin temelindeki sorunlara iyi bir çözüm bulmaya çalışacağız.” dedi.

Dün, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin dışındaki ticaret ortaklarına yönelik ek tarifeleri 90 gün askıya aldığını açıklamasının ardından, müzakerelere şans tanımak istediklerini belirtmiş ve “Üye ülkelerimizin desteğiyle hazırladığımız AB karşı önlemlerini 90 gün süreyle askıya alacağız.” demişti.