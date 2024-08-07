Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nin kulesi Filyos’a taşınıyor

Kaynak: İHA
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nin kulesi Filyos’a taşınıyor

Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Filyos Limanı’na demirleyen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nin 56 metre uzunluğundaki kulesi platform aracılığıyla Filyos’a taşınıyor.

Kulenin montajının tamamlanmasının ardından geminin Sakarya Gaz Sahası’na hareket etmesi bekleniyor.

Kule söküm ve taşıma işlemleri

Türkiye’nin dördüncü ve yedinci nesil sondaj gemisi olan Abdülhamid Han’ın 56 metrelik kulesinin söküm işlemleri Aliağa Limanı’nda gerçekleştirildi. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen gemi, Filyos Limanı’na ulaştı. 112 metre uzunluğundaki kulenin sökülen parçaları, platform aracılığıyla Filyos’a taşınıyor.

Karadeniz’de 20 yıl görev yapacak

Sökülen bölüm, Filyos Limanı’nda yeniden montajlanacak. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi, montaj işlemlerinin ardından 20 yıl boyunca Karadeniz’deki sondaj çalışmalarına katılacak.

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