Şişli ve Maltepe’de sahte içki satan yerlere baskın düzenlendi: 7 kişi yakalandı

İstanbul'da son zamanlarda artan sahte içki kaynaklı ölümler nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Şişli'de 13 Aralık Cuma günü Mecidiyeköy ve Duatepe mahallelerindeki bazı iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimler sırasında çok sayıda kaçak sigara ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Denetimlerde S.A (62) E.B. (41) T.A. (44) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE İÇKİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Maltepe'de ise 14 Aralık Cumartesi günü polis ekipleri Bağlarbaşı Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Polis ekipleri tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirildi. E. P. (43) isimli 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.