Şişli ve Maltepe’de sahte içki satan yerlere baskın düzenlendi: 7 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şişli ve Maltepe’de sahte içki satan yerlere baskın düzenlendi: 7 kişi yakalandı

İstanbul polisi, Şişli ve Maltepe ilçelerinde sahte içki ve kaçak sigara satıcılarına yönelik düzenlediği baskın düzenledi. Düzenlenen baskınlarda toplam 7 kişi gözaltına alınırken, zanlılara ait yerlerde yapılan aramalarda sahte içki ve kaçak tütün ele geçirildi.

İstanbul'da son zamanlarda artan sahte içki kaynaklı ölümler nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Şişli'de 13 Aralık Cuma günü Mecidiyeköy ve Duatepe mahallelerindeki bazı iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimler sırasında çok sayıda kaçak sigara ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Denetimlerde S.A (62) E.B. (41) T.A. (44) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli ve Maltepe’de sahte içki satan yerlere baskın düzenlendi: 7 kişi yakalandı

SAHTE İÇKİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Maltepe'de ise 14 Aralık Cumartesi günü polis ekipleri Bağlarbaşı Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Polis ekipleri tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Şişli ve Maltepe’de sahte içki satan yerlere baskın düzenlendi: 7 kişi yakalandı

Yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirildi. E. P. (43) isimli 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

Şişli ve Maltepe’de sahte içki satan yerlere baskın düzenlendi: 7 kişi yakalandı

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