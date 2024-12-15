Alzheimer hastasının cesedi sazlıkta bulundu! 148 gündür aranıyordu

Kaynak: AA / DHA
Alzheimer hastasının cesedi sazlıkta bulundu! 148 gündür aranıyordu

Manisa'da 20 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'ın cansız bedeni 148 gün sonra bulundu.

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi yakınlarındaki arazide ava çıkan bir grup, sazlıkların arasında bir erkek ceset buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin, 20 Temmuz'da tıraş olmak için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'a (74) ait olduğu belirlendi.

Turhan'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Muradiye Mahallesi'nde yaşayan ve 20 Temmuz'da kaybolan Mehmet Ali Turhan'ın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde AFAD, ANDA ve AKUT gönüllülerinin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

alzheimer-hastasinin-cesedi-sazlikta-bulundu-148-gundur-araniyordu-yenicag-2.jpg

Son Haberler
Altay’a kadroda revizyon da çare olmadı
Altay’a kadroda revizyon da çare olmadı
Nintendo Switch 2'nin detayları sızdırıldı
Nintendo Switch 2'nin detayları sızdırıldı
Çanakkale'de 39'u çocuk 89 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 39'u çocuk 89 kaçak göçmen yakalandı
Google Nest cihazları için kolları sıvadı
Google Nest cihazları için kolları sıvadı
Harry Potter'a Lego dokunuşu
Harry Potter'a Lego dokunuşu