Abdülhamid’in varisleri belli oldu! İstanbul'un en değerli arazileri

Osmanlı'nın 34. padişahı olan 2. Abdülhamid'in soyundan olduğunu iddia eden 71 kişi, 15 yıl önce açtığı veraset ilamı davasını kazandı.

Dava sürecinde Abdülhamid'in birinci kuşak soyağacından doğan çocukları sıralandı.

Bilirkişi, Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, mirastan pay almak isteyen bazı sözde mirasçıların mahkemeye sahte veraset ilamları sunduğunu da tespit etti ve mahkemenin suç duyurusunda bulunabileceğini kaydetti.

Mahkeme, bu bilirkişi raporu sonrası 15 yıl süren davada kararını açıkladı. Veraset ilamı davasını kabul eden mahkeme, 71 kişinin Sultan 2'nci Abdülhamid'in mirasçısı olduğuna karar verdi.

GAYRİMENKULLER İSTANBUL'UN EN DEĞERLİ YERLERİNDE

Varis avukatlarının mirasla intikalini istedikleri gayrimenkullerin çoğu ise İstanbul'un en değerli yerlerinde bulunuyor.

Liste şöyle:

- Galatasaray Adası.

- Bakırköy'de 70 dönüm arazi,

- Beykoz ve Kartal'da 30'ar dönümlük arazi,

- Kağıthane'de 20 dönüm arazi,

- Veliefendi Çayırı,

- Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan,

- Nişantaşı'nda iki konak,

- Şişli, Çatalca, Çekmece, ve Geyve'de çok sayıda çiftlik,

- Galata'da değirmen arsası,

- Kabataş Meydanı,

- Horhor'da kona ve 5 dönüm arsası,

- Beşiktaş Serencebey'de 2 dönüm bağ,

-Aydın, Antakya, Kilis'te çok sayıda çiftlik ve arazi.

KANUNA GÖRE MAL TALEP EDEMEZLER

1924'te çıkarılan "Hilafetin Kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi Dışına Çıkarılmasına Dair Kanun"da, Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tapulu gayrimenkullerinin halka geçtiği belirtiliyor. Davacı varisler ise buna karşı "Sultan İkinci Abdülhamid 431 Sayılı Kanun çıkarıldığı tarih olan 1924'te padişah olmayıp, 1918'de vefat etmiştir" tezini savunuyor.

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