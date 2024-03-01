Abdülhamit'in torunundan Meclis'e skandal çağrı. Laikliğe karşı çıkılmasını istedi

CHP Gaziantep Milletvekili Avukat Hasan Öztürkmen'in, Devrim Yasaları’nın kabul edildiği gün olan 3 Mart’ın Laiklik günü olarak ilan edilmesi için TBMM’ye verdiği kanun teklifi 2. Abdülhamit’in torunu Kayıhan Osmanoğlu’nu rahatsız etti.

Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilmeyenler için hatırlatmak isterim. 3 Mart 1924 yılında 623 yıl Türk Milletine serdarlık yapmış olan ceddim Hanedan-ı Âli Osman, kadın erkek, genç ihtiyar, çoluk çocuk demeden ana yurtlarından sürgün edilmiş, 400 yılı Osmanoğlu ailesinde olmak üzere 1300 yıllık İslam Hilafet makamı ortadan kaldırılmıştır." İfadesini kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan Osmanoğlu, "Gazi Meclisimizden arzumuz, bu teklifi görüşmeye dahi gerek görmeden ait olduğu yere emperyalistlerin ülkemizdeki ileri karakolu olan CHP genel merkezine geri göndermeleridir. Saygılarımla." dedi.

NE OLMUŞTU?

Laiklik karşıtı uygulamalara tepki olarak 25 Eylül 2023 tarihinde kurulan Laiklik Meclisi, hilafetin ve Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu'nun çıkarıldığı 3 Mart'ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlama kararı almıştı.

CHP Gaziantep Milletvekili Avukat Hasan Öztürkmen de, bir kanun teklifi hazırlayarak konuyu Meclis gündemine taşıdı. Son zamanlarda, AKP iktidarından cesaret alan birtakım çevrelerin laikliğe karşı saldırılarının çoğaldığını vurgulayan Öztürkmen, hilafet çağrılarının adliye binalarına taşındığını, ÇEDES projesi adı altında çocuklara şeriat eğitimi dayatıldığını ifade etmişti.

“Gericiliğe geçit vermeyeceğiz, laikliği savunacağız” açıklamasını yapan Öztürkmen, 3 Mart gününün Laiklik Bayramı olarak kutlanması için kanun teklifi verdiklerini söylemişti.

3 MART’I TÜRKİYE’NİN KARA GÜNÜ OLARAK NİTELENDİRDİLER

Kayıhan Osmanoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Devlet-i Aliyye Ocakları, Devrim Kanunları’nın kabul edildiği gün olan 3 Mart’tan “ Türkiye’nin kara günü” olarak bahsetti ve sosyal medya hesabında bir afiş paylaştı.

3 Mart günü, Adapazarı Kültür Merkezi’nde bir program yapılacağı belirtilen afişte bulunan fotoğraflarda, “Utanç günü. 3 Mart Hanedan sürgünü” ibaresi yer aldı.