Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

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Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber
İstanbulspor-Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

Trabzonspor'un Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan ve maça devam edemeyen Abdülkadir'in son durumu belli oldu.

Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, “Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılan oyuncumuzun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili karar maç günü yapılacak son kontrollerde verilecektir” dedi.''

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