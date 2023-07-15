Abdülkadir Parmak'ın yeni adresi belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Sivasspor, kadrosunu Abdülkadir Parmak ile güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada,
''Abdulkadir Parmak Demir Grup Sivasspor’umuzda
Demir Grup Sivasspor’umuz Abdulkadir Parmak’ı renklerine bağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Abdulkadir Parmak, kulüp tesislerimizde başkan vekilimiz Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini Demir Grup Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı.
28 Aralık 1994’te Trabzon’da dünyaya gelen Abdulkadir Parmak, futbola Trabzonspor alt yapısında başladı. Ardından 1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu, Adana Demirspor, Kayserispor formasını giyen Abdulkadir, geçtiğimiz sezon ise Gaziantep FK formasını terletti.
Kariyerinde 263 maça çıkan sporcu 25 kez gol sevinci yaşadı ve 19 asist yaptı.
Abdulkadir Parmak’a Demir Grup Sivasspor’umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.