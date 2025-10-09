İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu sürerken, CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlar da devam ediyor. CHP'li belediyelerden istifa edenlerin AKP'ye geçmesi de son zamanların en çok konuşulan konuları arasında. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü "Erdoğan’ın yeni oyun planı Özgür Özel’in gerilim siyaseti" başlıklı yazısı dikkat çekti.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde siyasi stratejisinin odağında CHP'yi yalnızlaştırma hedefinin bulunduğunu yazdı.

'CHP İLE DİĞER MUHALİF PARTİLERİN ARASINI AÇMAYA ÇALIŞACAK'

Erdoğan'ın yeni siyasi stratejisiyle ilgili "CHP'yi vurdukça vuracak. Özgür Özel'i hedef aldıkça alacak" yorumunda bulunan Abdulkadir Selvi, "CHP ile diğer muhalefet partilerinin arasını açmaya özen gösterecek. CHP'yi muhalefette tek başına bırakmak için çalışacak” dedi.

Selvi'nin "Bakalım Erdoğan'ın kucaklayıcı siyaseti mi yoksa Özgür Özel'in sertlik siyaseti mi galip gelecek." ifadeleri de dikkat çekti.

Selvi'nin yazısındaki dikkat çeken kısım şöyle

"Erdoğan, yeni dönemde CHP'yi yalnızlaştırmak için mücadele edecek. CHP'yi vurdukça vuracak. Özgür Özel'i hedef aldıkça alacak. Özgür Özel'e 'Kukla genel başkan' dedi. CHP ile diğer muhalefet partilerinin arasını açmaya özen gösterecek. CHP'yi muhalefette tek başına bırakmak için çalışacak.

Bakalım Erdoğan'ın kucaklayıcı siyaseti mi yoksa Özgür Özel'in sertlik siyaseti mi galip gelecek."