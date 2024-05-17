Abdulkadir Selvi hakimlere kızdı

Kaynak: Hürriyet
Abdulkadir Selvi hakimlere kızdı
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesi sonrası hakimlere kızdı. Selvi, "Bir gün önce oluşturulan heyet Kavala'nın itirazını ne zaman inceleyip reddetti. Bu ne hız böyle" dedi.

Gezi davasında hüküm giyen Osman Kavala’nın avukatlarından Hilal Zengin, Kavala’nın yeniden yargılanması için 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Yeniden yargılama talebi reddedilince üst mahkemeye itiraz edildi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise mahkeme başkanı ve üyenin bir önceki kararda yer aldığını belirterek, kararda görev alamayacaklarını vurguladı. Bunun üzerine alınan flaş karar ile 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyeti değişti. Yeni oluşturulan heyet ise 1 günde aldığı kararla Kavala’nın yeniden yargılanması talebini reddetti. Kavala’nın avukatı, yeniden üst mahkemeye itiraz etti.

SELVİ HAKİMLERE KIZDI

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel arasındaki yumuşama siyasetine dikkat çekerek Osman Kavala’nın serbest bırakılması gerektiğini yazmıştı. Selvi’nin sözleri AKP içinde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Selvi, son yazısında ise Kavala’nın yeniden yargılama talebini reddeden hakimlere kızdı. Selvi, mahkeme heyetinin değişmesi sonrası 1 günde talebin oy birliği ile reddedildiğini vurguladı. Selvi, “Bir gün önce oluşturulan heyet itirazı ne zaman inceledi? Bu ne hız böyle” ifadelerini kullandı.

Son gelişmenin Kavala dosyasında işin kolay olmadığını gösterdiğini vurgulayan Selvi, “Bu iş kolay diyen yanılır. Ama hukuk içinde yollar tükenmez” dedi.

Kavala’nın avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraza dikkat çeken Selvi “Bakalım yeni itiraz hakkında karar nasıl çıkacak? Füze hızıyla mı reddedilecek yoksa inceleme ihtiyacı duyulacak mı?” dedi.

“SÜREÇ ÖLÜ DOĞAR”

Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, yazısının sonunda ise Kavala dosyasından yola çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel arasındaki yumuşamanın sabote edilmemesi gerektiğini söyledi. Selvi, “Bir yandan yumuşama siyaseti derken öbür taraftan kavga devam ederse bu süreç ölü doğar. Yumuşama siyasetinin sabote edilmemesi için zamanın ruhuna uygun adımların atılması gerekiyor” dedi.

Selvi yazısını “Yok eğer biz hâlâ eski uygulamaları devam ettireceğiz denilirse o zaman bu iş yalancı bahara döner. Büyük bir fırsat kaçırılmış olur” ifadeleriyle bitirdi.

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