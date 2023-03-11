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Abdulkadir Selvi'nin Erdoğan karşıtı teyzeoğlu Yeniçağ'a konuştu. Saray'ın her olayda yılmaz savunucusu Selvi için ne dedi

Erdoğan'a hakaretten cezası verilen halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen, teyzesinin oğlu Abdulkadir Selvi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 14:44
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Abdulkadir Selvi'nin Erdoğan karşıtı teyzeoğlu Yeniçağ'a konuştu

Abdulkadir Selvi'nin Erdoğan karşıtı teyzeoğlu Yeniçağ'a konuştu. Saray'ın her olayda yılmaz savunucusu Selvi için ne dedi
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YENİÇAĞ / ÖZEL HABER

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaretten 22 ay hapis cezası ve idari para cezasına çarptırılan, aynı zamanda yandaş Hürriyet’in yazarı Abdulkadir Selvi’nin teyzeoğlu olan Türk halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen, Yeniçağ’a açıklamalarda bulundu.

Evcimen, “Selvi hakaret davası sürecinde sizinle iletişime geçti mi, sizi aradı mı?” sorusuna “Yok hayır. Görüşmüyorum kendisiyle. Çok uzun zamandır görüşmüyorum.” yanıtını verdi.



2017 Başkanlık Referandumu'nda Sanatçı Kolektifi ile birlikte "Hayır" türküsü yayınlayan Evcimen, türkünün klibinde Selvi’nin ablasına rol vermişti.
Klipte Selvi’nin ablası zafer işareti yaparken Evcimen, Selvi’nin, ablasıyla da görüşmediğini söyledi.



Türk halk müziği sanatçısı, “Hiçbir konuda ortak yanımız yok. Çok küçük yaşlardan beri böyle. Bizim siyasi düşüncemiz başka, bu dönemle ilgili farklılıklarımız çok. O yüzden ortak noktamız yok.” sözlerini noktaladı.



O türkünün sözleri şöyle:

Öter başımızda zulmün borusu
Gündemdedir başkanlık tiyatrosu
Tek adamla demokrasi olur mu 
Sana hayır seksen milyon kez hayır

Her yerde gözyaşı ülke kan gölü
Her gün kaç yaralı bilmem kaç ölü
Hayır de yeşersin özgürlük gülü
Sana hayır seksen milyon kez hayır

Hayır yeter başka lafa lüzum yok
İki gözüm bundan başka çözüm yok
Koltuğunda sarayında gözüm yok
Sana hayır seksen milyon kez hayır

İşçi köylü emekçi kan ağlıyor
Gerçeği söyleyen hapsi boyluyor
Utanmadan evet hayır oyluyor
Sana hayır seksen milyon kez hayır

Aklımız öndedir deli değiliz
Hacının hocanın kulu değiliz
Sen sahip biz ise köle değiliz
Sana hayır seksen milyon kez hayır

Bize koyun diyor kendine çoban
Uyan artık yeter uyuma taban
Ülkeyi miras mı bıraktı baban
Sana hayır seksen milyon kez hayır

Tanrı mısın haşa peygamber misin
Sen de bizim gibi Veli Adem'sin
Anladık her filmde her rolde sensin
Sana hayır seksen milyon kez hayır

Türkünün klibi:

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