Abdulkadir Selvi'nin Erdoğan karşıtı teyzeoğlu Yeniçağ'a konuştu. Saray'ın her olayda yılmaz savunucusu Selvi için ne dedi

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaretten 22 ay hapis cezası ve idari para cezasına çarptırılan, aynı zamanda yandaş Hürriyet’in yazarı Abdulkadir Selvi’nin teyzeoğlu olan Türk halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen, Yeniçağ’a açıklamalarda bulundu.
Evcimen, “Selvi hakaret davası sürecinde sizinle iletişime geçti mi, sizi aradı mı?” sorusuna “Yok hayır. Görüşmüyorum kendisiyle. Çok uzun zamandır görüşmüyorum.” yanıtını verdi.
2017 Başkanlık Referandumu'nda Sanatçı Kolektifi ile birlikte "Hayır" türküsü yayınlayan Evcimen, türkünün klibinde Selvi’nin ablasına rol vermişti.
Klipte Selvi’nin ablası zafer işareti yaparken Evcimen, Selvi’nin, ablasıyla da görüşmediğini söyledi.
Türk halk müziği sanatçısı, “Hiçbir konuda ortak yanımız yok. Çok küçük yaşlardan beri böyle. Bizim siyasi düşüncemiz başka, bu dönemle ilgili farklılıklarımız çok. O yüzden ortak noktamız yok.” sözlerini noktaladı.
O türkünün sözleri şöyle:
Öter başımızda zulmün borusu
Gündemdedir başkanlık tiyatrosu
Tek adamla demokrasi olur mu
Sana hayır seksen milyon kez hayır
Her yerde gözyaşı ülke kan gölü
Her gün kaç yaralı bilmem kaç ölü
Hayır de yeşersin özgürlük gülü
Sana hayır seksen milyon kez hayır
Hayır yeter başka lafa lüzum yok
İki gözüm bundan başka çözüm yok
Koltuğunda sarayında gözüm yok
Sana hayır seksen milyon kez hayır
İşçi köylü emekçi kan ağlıyor
Gerçeği söyleyen hapsi boyluyor
Utanmadan evet hayır oyluyor
Sana hayır seksen milyon kez hayır
Aklımız öndedir deli değiliz
Hacının hocanın kulu değiliz
Sen sahip biz ise köle değiliz
Sana hayır seksen milyon kez hayır
Bize koyun diyor kendine çoban
Uyan artık yeter uyuma taban
Ülkeyi miras mı bıraktı baban
Sana hayır seksen milyon kez hayır
Tanrı mısın haşa peygamber misin
Sen de bizim gibi Veli Adem'sin
Anladık her filmde her rolde sensin
Sana hayır seksen milyon kez hayır
Türkünün klibi: