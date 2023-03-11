Abdulkadir Selvi'nin Erdoğan karşıtı teyzeoğlu Yeniçağ'a konuştu. Saray'ın her olayda yılmaz savunucusu Selvi için ne dedi

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER



Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaretten 22 ay hapis cezası ve idari para cezasına çarptırılan, aynı zamanda yandaş Hürriyet’in yazarı Abdulkadir Selvi’nin teyzeoğlu olan Türk halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen, Yeniçağ’a açıklamalarda bulundu.



Evcimen, “Selvi hakaret davası sürecinde sizinle iletişime geçti mi, sizi aradı mı?” sorusuna “Yok hayır. Görüşmüyorum kendisiyle. Çok uzun zamandır görüşmüyorum.” yanıtını verdi.







2017 Başkanlık Referandumu'nda Sanatçı Kolektifi ile birlikte "Hayır" türküsü yayınlayan Evcimen, türkünün klibinde Selvi’nin ablasına rol vermişti.

Klipte Selvi’nin ablası zafer işareti yaparken Evcimen, Selvi’nin, ablasıyla da görüşmediğini söyledi.







Türk halk müziği sanatçısı, “Hiçbir konuda ortak yanımız yok. Çok küçük yaşlardan beri böyle. Bizim siyasi düşüncemiz başka, bu dönemle ilgili farklılıklarımız çok. O yüzden ortak noktamız yok.” sözlerini noktaladı.







O türkünün sözleri şöyle:



Öter başımızda zulmün borusu

Gündemdedir başkanlık tiyatrosu

Tek adamla demokrasi olur mu

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Her yerde gözyaşı ülke kan gölü

Her gün kaç yaralı bilmem kaç ölü

Hayır de yeşersin özgürlük gülü

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Hayır yeter başka lafa lüzum yok

İki gözüm bundan başka çözüm yok

Koltuğunda sarayında gözüm yok

Sana hayır seksen milyon kez hayır



İşçi köylü emekçi kan ağlıyor

Gerçeği söyleyen hapsi boyluyor

Utanmadan evet hayır oyluyor

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Aklımız öndedir deli değiliz

Hacının hocanın kulu değiliz

Sen sahip biz ise köle değiliz

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Bize koyun diyor kendine çoban

Uyan artık yeter uyuma taban

Ülkeyi miras mı bıraktı baban

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Tanrı mısın haşa peygamber misin

Sen de bizim gibi Veli Adem'sin

Anladık her filmde her rolde sensin

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Türkünün klibi:





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