Abdullah Avcı affını istedi

Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'e sahasında 1-0'lık skorla boyun eğdi. Tur umutlarını rövanşa bırakan Bordo-Mavili ekipte, teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası taraftarlardan özür diledi.

Tecrübeli hoca, "Organize bir takım. Yüzde 90 oyuncu grubuyla yola devam ediyorlar. İlk yarıyı konuşursak rakip oyun ve organizasyon olarak bizden üstündü. Topu kaybettiğimiz yerlerde rakibe uzak kaldığımız için pres yapamadık. İkinci yarı aslında oyun bize dönüyordu. Rakip golden sonra biraz daha fazla topa sahip oldu. Biz girdiğimiz pozisyonların karşılığını alamadık" diye konuştu.

Daha iyi olacaklarını söyleyen Avcı, "Baskılarımızı doğru yapamayınca, topun peşinde koştuk. Çok fazla koşunca da topu aldığımızda pas hataları yaptık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Telafi etmek için 3 gün sonra bir fırsatımız var. Ancak öncelikle bu maçı unutup, Sivasspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Rövanşı o maçtan sonra konuşmak daha doğru olur" yorumunu yaptı.