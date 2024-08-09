Abdullah Avcı depremi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında kendi sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın tek golünü 67. dakikada Grgic attı.

Maçın hemen ardından Abdullah Avcı şoku yaşandı.

Avcı maçın bitiş düdüğü ile birlikte koşar adım soyunma odasına giderken, tribünlerden "Abdullah Avcı istifa" tezahüratları başladı.

Avcı ise basın toplantısında yenilginin nedenini şöyle anlattı:

"Geçen seneden yüzde 90 organizasyonu devam eden bir takımla oynadık. Bizim 11'in 6'sı yeni transfer, girenlerle 9 yeni transferimiz vardı. Rakip, ilk yarı organizasyonu daha iyi uyguladı.

Baskıları yapamadık, rakip iyi organizasyonla üzerimize geldi. İlk yarı 2 net pozisyonları var. Bizim de duran toptan kaçırdığımız var. İkinci yarı oyunu dengeleyerek organize şekilde gelmeye başladık. Kaçırdığımız gol sonrası top dışarı çıkarken rakibin kafasına gelip yediğimiz gol var. Sonra 2 pozisyonumuz var ama kaybettik. İlk yarı oyunumuz iyi değildi. İkinci yarının bir bölümünde doğru oyun, organizasyon vardı ama sonuçlandıramadık. Kazanmak istiyorduk. Taraftar gelmişken mutlu etmek istiyorduk, üzgünüz. Bunu kapatıp 3 gün sonra Sivas maçı oynayacağız. Üzgünüz, özür diliyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz."

Rapid Wien ile Trabzonspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak.