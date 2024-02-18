Abdullah Avcı 'gerçekçi ve samimi bir adamım' dedi tek tek anlattı

Trabzonspor; Pendikspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla yendi, yoluna devam etti.

Karşılaşmanın ardından transfer yapılmaması konusunda gelen eleştiriler ile ilgili konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Devre arasında 4 transfer yapabilir miydik? Evet. Hayal satabilir miydik? Evet satabilirdik. Ben gerçekçi ve samimi bir adamım. Gerçekleri söylemem gerekiyor. Trabzonspor kupalar kazanmış, tarihinde iyi şeyler yapmış bir kulüp. Ben de bunu en iyi şekilde organize etmeye çalışıyorum. Bildiğim doğruları yapmaya devam edeceğim" dedi.

Abdullah Avcı şöyle devam etti: "Üçüncü olmak kulübe ekonomik olarak katkı sağlar. Avrupa bizim için bir hedef. 4 takımı geçiyorsun 2 takımı geçemeyince mi başarısız oluyorsun? Bugün kazanmak çok önemliydi, kazandık. Trabzonspor taraftarının neler istediğini biliyorum. İkinci yarıdan muhakkak memnun kalmışlardır. Onun daha iyi olabilmesi için maç kazanmamız gerekiyor."