Böyle istatistik görülmedi. Galatasaray rekorları parçaladı. Sedat Kaya yazdı

Galatasaray'ın en büyük endişesi rakip Ankaragücü'nden çok Eryaman stadının zeminiydi.

Fenerbahçe'nin dün gece Rize'deki balçık tarlasında nasıl zorlandığını biliyoruz.

Ama Sarı Kırmızılılar şanslıydı.

Başkent'te yağış durunca, zemin biraz toparlanmıştı. Torreira, Kaan Ayhan, Abdülkerim ve Ndombele yoktu.

Yeni transfer sol bek Derrick Köln ilk kez Sarı Kırmızılı formaylaydı.

Galatasaray maça öyle başladı ki, kusursuzdu.

Son haftaların en iyi futbolunu sergiledi.

Üç gün önce Sparta Prag ile yorucu bir maç oynayan Sarı Kırmızıların bu performansı inanılacak gibi değildi.

Çoşkulu, hırslı, işbitiriciydi.

Kanatları iyi kullanıp, dikine ve hızlı oynayıp, önde basarak her an rakip kaledeydi.

Dönen topların hemen hepsini kazandılar.

Özellikle stoper Sanchez takımın önde basmasında en önemli isimdi.

Sağdan, soldan, merkezden saldırdılar

Maç adeta tek kale oynandı.

Bu baskıya Ankaragücü'nün dayanacak gücü yoktu.

Dayanamadı.

İddia ediyorum, büyükler hariç Süper Ligde hiçbir takım dayanamazdı.

Sarı Kırmızılılar öyle bastılar ki, ilk yarıda maçı bitirdiler.

Kerem Demirbay, Sanchez ve penaltıdan İcardi'nin gollerinin yanısıra bir o kadar da kaçan pozisyon vardı.

Bu muhteşem futbol iki inanılmaz istatisliğe neden oldu.

Ankaragücü kalesine ilk 45'de 8'i isabetli 19 şut var.

2.5 dakikada bir şut.

33 kez cezaalanında topla buluştular.

1.5 dakikada bir pozisyon.

Sezonun rekoru bu.

Böyle bir istatistik bu sezon görülmedi.

Geçmiş yıllarda var mı bilmiyorum.

Bakmak gerek.

İkinci yarıda doğal olarak vites küçülttüler.

Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde 4 gün sonra Prag'da oynayacakları zorlu bir rövanşı düşünerek

Mertens, Keremler ve Sanchez'i dinlenmeye aldı.

Buna rağmen yine de oyunun hakimiydiler.

66'da Oliveria'nın şutu direkte patlamasa skor daha da açılacaktı.

Bu Oliveria'nın bu sezon direkten dönen 7'nci şutuydu.

Maç şu başlıklarla sona erdi.

Galatasaray bir esti, pir esti.

Rekorları paramparça etti.

Fenerbahçe'den liderliği geri aldı.

Zorlu Sparta Prag rövanşı öncesi moral depoladı.

Daha ne olsun!