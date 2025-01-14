Abdullah Avcı Süper Lig ekibine gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan Antalyaspor'da hoca değişikliği yaşandı. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı.

ABDULLAH AVCI GÜNDEMDE

Bu değişikliğin ardından Akdeniz ekibi yeni bir teknik patron arayışına girdi. Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı ile Antalyaspor yönetimi önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ileri sürüldü.

61 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'u 38 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu yaşatmıştı. Avcı Rams Başakşehir ve Beşiktaş'ı da çalıştırdı.