Abdullah Avcı: Türk futbolu adına üzüntü verici geceler yaşıyoruz

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı, takımı sahadan çekti ve maç yarıda kaldı.

Mücadele sonrası Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın sözleri şu şekilde;

"Sadece bugünle alakalı değil genel olarak Türk futbolu adına üzüntü verici geceler, akşamlar yaşıyoruz. Son derece üzüntülüyüm. Buradan çıkarken geçen hafta, ondan önceki haftalarda yaşadıklarımız üzüntü verici.

Bununla ilgili kararı futbol federasyonu verecek. Bunun dışında ben ve ekibim sadece oyun ve oyunun içinde kalmak, oyuncuyu geliştirmek, futbola katkı sağlamak için bundan önce de böyleydi bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim. Futbolun paydaşları birbirine olan saygıyı kaybetmeden arttırmalı. Üzüntülüyüm, hepimiz üzüntü içindeyiz, futbol federasyonunun vereceği karara bakılacak. Yarından itibaren bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız."

"Benzer bir konuşmayı soyunma odasında yaptık. Bu bizim değiştireceğimiz bir şey değil. Biz bu durumu değiştiremeyiz. Biz sadece oyunu güzelleştirebilirsek, doğru oyun oynatabilirsek, bulunduğumuz yere ve oyuncumuza değer katabilirsek bunu istiyoruz. Bu bizi mutlu eder. Bugün bitti. Bunu yaşamak istemiyoruz."