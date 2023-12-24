Abdullah Avcı'dan Nwakaeme açıklaması

Kaynak: AA
Abdullah Avcı'dan Nwakaeme açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Nwakaeme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir ile oynadıkları maçtan sonra taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.

Avcı, Nwakaeme'nin transferiyle ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

"Ben buradan ayrıldıktan sonra da iletişim halinde olan birisiyim. Nwakaeme burada çok saygı gören birisi. Nwakaeme ya da bir başkası kim olursa olsun Trabzonspor menfaatleri doğrultusunda bir şey olacaksa bunun değerlendirmesini yapabiliriz. İletişim halinde olduğumuz birisi. Şu an itibariyle bizim yabancı sayımız biliyorsunuz dolu. Fazlası da var aslında. Bu bir kere boşalması lazım. Fazlamızın sakatlığı da var Orsic'in. Boşluk yapacak mıyız yapmayacak mıyız? Bunun üzerinde çalışarak devam ediyoruz."

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