Abdullah Gül 30 Ağustos'u yorumları kapatarak kutladı. Bu kez hastalanmadı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından 30 Ağustos mesajı paylaştı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlar, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Gül, mesajı yorumları kapatarak kutladı. İşte Gül'ün paylaşımı:

BU KEZ HASTALANMADI

Gül’ün 30 Ağustos mesajı, akıllara görev yaptığı dönemi getirdi. Cumhurbaşkanlığı sırasında 10 Kasım’larda ve milli bayramlarda hasta olması ile biliniyor.

Ayrıca kutlamalara katılmadığı için muhalefet tarafından eleştirilen Gül gündemden bugün de geri kalmadı.

Gül’ün 30 Ağustos 2010'da yaptığı bir paylaşım ise hala hafızalarda yerini koruyor.

GÜL HANGİ TÖRENLERE KATILMADI?

2011 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için verilecek resepsiyon gerçekleşen Van Depremi nedeniyle iptal edilmişti. Fakat Gül, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan''ın oğlunun Sheraton Oteli''ndeki nikahında şahitlik yaptı.

Gül, ayrıca 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Anıtkabir’de düzenlenen törenlere katılmadı.

30 Ağustos 2012 tarihinde Abdullah Gül, kulak rahatsızlığı nedeniyle Zafer Bayramı’nda yapılan törenlere katılmadı ve resepsiyon iptal edildi.